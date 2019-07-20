رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة الجونة يوم غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد، الظهير الإيسر عبد الله جمعة بسبب الإيقاف بداعي حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء ولذلك سيعتمد خالد جلال المدير الفني على بهاء مجدي.

وسيغيب أيضاً عن الزمالك الحارس محمود عبد الرحيم جنش الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

وسيعتمد خالد جلال على الحارس الشاب عمر صلاح بدلاً من عماد السيد خوفاً من تعرضه للإصابة من جديد.