رياضة | محسن صالح ينتقد الجماهير المصرية بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن صالح ينتقد الجماهير المصرية بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر انتقادًا إلى الجماهير المصرية بعدما الهجوم على محمد صلاح لخروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا من دور الستة عشر، متسائلا في الوقت ذاته هل ستفعل جماهير السنغال ذلك مع ساديو ماني بعد خسارة أسود اليترانجا للبطولة.

وغرد صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"هل ستذبح السنغال هدافها وهداف الدوري الانجليزي ماني لعدم ظهوره بمستواه والفوز بالبطولة".

وأضاف "وهل كانت الجزائر ستذبح نجمها محرز لو لم تفز علي السنغال وبكأس أفريقيا لاختفاءه في النهائي".

وأكمل "انظروا الي مستوي زملاءهما وطريقة اللعب لتعرفوا لماذا لم يتألق صلاح ولا تنسوا ان تسمّوا قبل ان تذبحوه".