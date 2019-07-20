رياضة | ليفربول يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل، والذي جاء باللون الأسود ليكون مختلف كليا عن القميص الاحتياطي الموسم الماضي.

وتعد شركة New Balance هي الراعية لقمصان نادي ليفربول منذ عدة سنوات، والتي قررت تغير لون القميص الاحتياطي تحضيرا للموسم المقبل ليصبح أكثر جاذبية.

ويسعى ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الغئاب منذ 29 عام تقريبا، بعدما فشل في ذلك الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وحصد الريدز لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام في المباراة النهائية بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ليحقق لقبه السادس من البطولة الأغلى قاريا.