رياضة | نجم الجزائر على رادار ميلان

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دخل الظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن قائمة اهتمامات باريس سان جيرمان من أجل التعاقد معه وتعزيز الجبهة اليمنى بداية من الموسم المقبل.

ولفت عطال الأنظار في بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة المنتخب الجزائري، ليحظى بإعجاب توماس توخيل الذي طلب من المدير الرياضي لبطل فرنسا محاولة التعاقد مع عطال في الانتقالات الحالية.

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ورحل داني ألفيش عن صفوف الباريسين في الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية تعاقده مع الفريق وفشل محاولات تمديد العقد، مما جعل باريس سان جيرمان في حاجة ماسة إلى جلب ظهير أيمن.

الظهير الجزائري صاحب ال23 عام يرحب بشدة بفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، ويرى أنها خطوة هامة في مسيرته الاحترافية ولكنه ينتظر المفاوضات الرسمية بين بطل فرنسا ونيس.

وأصبح باريس سان جيرمان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع إدريسا جايي لاعب نادي إيفرتون والمنتخب السنغالي لتعزيز نصف ملعب الفريق في الموسم المقبل.