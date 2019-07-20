100 شجرة تتسبب في تغريم سيرجيو راموس ربع مليون يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس في إسبانيا، بالإجماع على توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو، على الشركة التابعة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، نجم فريق ريال مدريد.

شركة راموس كانت قد تورطت في قطع 80 شجرة بلوط تزيد أعمارها عن 100 عام دون سند قانوني.

ووفقا للقرارات الصادرة من المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس الواقعة في إقليم مدريد، سيكون لزامًا على الشركة المذكورة إعادة تشجير المنطقة، بوضع الأشجار اللازمة تحت تصرف الجهات المسئولة في المقاطعة، لغرسها فيما بعد.

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تقارير صحفية، كانت قد كشفت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة التابعة لراموس خطيرة للغاية، وتمثل خرقًا لقانون حماية الأشجار في المناطق الحضرية، مما يستوجب معه اتخاذ قرارات عقابية.

السلطات في العاصمة الإسبانية، كانت قد فتحت باب التحقيقات مع شركة راموس في يناير الماضي، ووجهت لها اتهامات بممارسة أعمال القطع غير القانوني للأشجار في مكان كائن ببلدية لا موراليخا في مدريد.

يشار إلى أن راموس كان قد تواجد خلال الفترة الماضية في مدينة الغردقة بمصر وقضى عدة أيام ووجه الشكر إلى مصر وأكد على روعه جوها ومناخها .