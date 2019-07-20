القبض على تريزيجيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوقفت الشرطة الإيطالية ديفيد تريزيجيه، المهاجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي يوفنتوس، وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول في تورينو، وتحدثت عن توجيهه الإهانات والشتائم لعناصرها.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني: أشكر شرطة تورينو، ومن باب الرحمة سنغض الطرف عن تصرف بطل العالم المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 1998 على أرضه.

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تريزيجيه البالغ من العمر 41 عاما، كان قد خضع لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم بينما كان عائدا من سهرة مع أصدقائه.. وحسب وسائل إعلام، ظهر الهداف السابق عصبيا، سريع الغضب وغير محترم، ورفض في بادئ الأمر الخضوع لاختبار الكحول، قبل أن يستجيب لطلب الشرطة حيث كشف الاختبار عن مستوى كحول في الدم يقدر ما بين 1,5 و1,7 جرام/ ليتر.

اللاعب السابق يعتبر أحد أهم الهدّافين في تاريخ نادي “السيدة العجوز” الذي دافع عن ألوانه بين 2000 و2010، كما دخل ذاكرة الإيطاليين كصاحب الهدف الذهبي في مرمى بلادهم في نهائي كأس أوروبا 2000 الذي انتهى بفوز فرنسا 2-1.