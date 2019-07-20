ليونيل ميسي يقضي أجازته برفقة أسرته في جزيرة منعزلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عطلته برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، وأولاده في إحدى الجزر المنعزلة في البحر الكاريبي.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” نقلا عن موقع Give me Sport فإن تكلفة الليلة الواحدة في هذه الجزيرة تبلغ 5.5 ألف دولار.. حيث تتميز الجزيرة المنعزلة برملها الأبيض وطبيعتها الخلابة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب.

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وأضافت أن المنتجع الذي يقيم فيه قائد منتخب التانجو يتكون من 40 فيلا فخمة تقع مباشرة على الشاطئ.

ميسي كان قد سافر لقضاء عطلة نهاية الموسم رفقة أسرته إلى جزيرة «بومبي باي» التي تتسم بقدر من الخصوصية الشديدة، في أنتيجوا الواقعة في البحر الكاريبي، وفقا لما أورده موقع “جيف مي سبورت”.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بـ 5 كرات ذهبية يقيم رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهم الثلاثة، “تياجو، وماتيو وسيرو” في منتجع عالي الرفاهية، والذي تصل تكلفة الإقامة في فيلا به إلى ما يقرب من 5 آلاف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.