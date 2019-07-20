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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، برفقة أسرته، إلى القاهرة لمؤازرة المنتخب الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 أمام منتخب السنغال.
فرانك ريبيري نشر صورا عبر حسابه الشخصير بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال تواجده في أحد الفنادق بالقاهرة، كما نشرت نجلته صورا لها مع والدها في شوارع القاهرة .
نجم بايرن ميونيخ تزوّج عام 2004 بمن جزائرية اسمها وهيبة بن ماحي، وُلدت بِفرنسا ومُقيمة هناك، وقبل عقد القران دخل ريبيري في دين الإسلام، وأطلق على نفسه سم بلال.
ريبيري وعائلته كانوا قد نشروا صورا لهم لمؤازرة منتخب الجزائر خلال مباريته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.
ريبيري احتفل بعيد ميلاد ابنته حيزية البالغة من العمر الـ14 عاما، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها.
منتخب الجزائر يسعى لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية الذي غاب عن منصات تتويجه منذ عام 1990، وهو اللقب الأول والوحيد له في تاريخ هذه البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانك ريبيري مع عائلته في المدرجات لتشجيع منتخب الجزائر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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