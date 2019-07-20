الامارات | وكيل "عموري" يوضح حقيقة 50 ألف ريال لكل "اسيسيت"

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "عموري" يوضح حقيقة 50 ألف ريال لكل "اسيسيت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وكيل اللاعب، نادر المرزوقي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ما يتم تداوله في الفترة الحالية من قبل بعض ممثلي وسائل الاعلام غير صحيح في إشارة لما تم تداوله أخيراً عن أن موكله طلب الحصول على مبلغ 50 ألف ريال سعودي مقابل كل هدف يصنعه "أسيست" بخلاف قيمة عقده بجانب اسباب توقف المفاوضات مع الهلال.

وقال المرزوقي بعد اعلان نادي الهلال السعودي إيقاف مفاوضات التجديد مع "عموري" إنه وبرفقة موكله سيصدران بياناً صحافياً في الوقت المناسب من أجل توضيح كل الحقائق حول الأمر.