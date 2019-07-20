شكرا لقرائتكم شيلونجو: سنلعب بكل قوة أمام الزمالك لإعادة ثقة جماهير الإسماعيلي فينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى عن سعادته بالاستمرار والتواجد ضمن صفوف الفريق ، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة والانسجام بين أعضاء الفريق.

وفعل مسئولو الدراويش بند الشراء فى عقد المهاجم المهاجم الناميبى قادما من سموحة بعد سداد المبلغ المتفق عليه فى اعقاب خوضه فترة اعارة منذ الميركاتو الشتوى الماضى.

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وأضاف شيلونجو فى تصريحات صحفية :”لدينا مباراة فى غاية الصعوبة أمام الزمالك الذى ينافس على بطولة الدورى ، لكننا نستعد بكل قوة من أجل تقديم أفضل نتيجة تسهم فى عودة الثقة من جديد للجماهير”.

وبسؤاله عن طموحه الشخصى أتم حديثه :”أتطلع بكل تأكيد لتحقيق لقب الهداف والمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب فى الفترة المقبلة”.