شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى ينفي تفاوض الاسماعيلى مع حارس الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى وجود مفاوضات من جانب ناديه مع الهانى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى لخلافة محمد عواد حارس مرمى الدراويش المنقطع عن المران بعد توقيعه للزمالك

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع الهانى سليمان لاسيما أن لدية أربعة حراس أكفاء هم محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب وكمال السيد ولايحتاج للتعاقد مع حارس جديد .

وانقطع محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى عن مران ناديه فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.

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وطالب عواد، إدارة ناديه بالموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى إلا أن إدارة القلعة الصفراء رفضت تنفيذ مطالبه ووقعت عقوبات مالية عليه

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.