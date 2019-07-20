شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 3 صفقات صيفية تنتظر "صورة وضحكة وشيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو الأهلى والزمالك الرتوش النهائية على ثلاث صفقات باتت هى الأقرب للانضمام لقطبى الكرة المصرية فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فلم يعد يتبقى منها سوى صورة التوقيع وضحكة تحقيق الحلم ودفع شيكات الصفقة وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

*محمد عواد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد حارس الإسماعيلى اقترب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بنسبة 85%، ليصبح بديلاً لمحمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض لقطع فى وتر أكليس خلال خوضه التدريبات مع المنتخب الوطنى.

وكشف مصدر بالزمالك ماذا يتبقى فى صفقة انتقال محمد عواد من الإسماعيلى إلى الزمالك؟، وهى نسبة الـ 15% المتبقية، وفقًا لتصريحات رئيس القلعة البيضاء، وأوضح المصدر أن إدارة الدراويش تتمسك فى الوقت الحالى بالحصول على قيمة الصفقة "كاش" وبدون تقسيط، فضلاً عن الحصول على مبلغ 7,5 مليون جنيه باقى قيمة انتقال إبراهيم حسن للزمالك.

وأضاف المصدر أن المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلى وصلت لمرحلة متقدمة إلا أنه يتم التفاوض حاليًا حول طريقة سداد قيمة صفقة عواد، بالإضافة إلى وجود بعض المحاولات من إدارة القلعة البيضاء لتقليل القيمة المادية للصفقة والتى تقترب من 3 ملايين دولار، مع زيادة عدد اللاعبين المعارين ضمن الصفقة ليصبحوا أكثر من 3.

كما ينتظر مسئولو الإسماعيلى الوقت المناسب للإعلان عن إتمام الصفقة، خاصة فى ظل وجود حالة شديدة من الغضب فى الشارع الإسماعيلاوى من رحيل عواد وانتقاله لصفوف الزمالك.

وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، وعاد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالها 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.

*كريم بامبو

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك حصول القلعة البيضاء على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى لينتقل إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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ونجح الزمالك فى التوصل لاتفاق مبدئى مع اللاعب بشأن الانتقال لصفوفه الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجارى.

كريم بامبو أخطر مسئولى الزمالك بتوقيعه لنادى سموحة، إلا أن الإدارة البيضاء وعدت لاعب الأهلي السابق بإنهاء الأمور بشكل ودى مع فرج عامر رئيس النادى السكندرى لإعلان الصفقة بشكل رسمى فى وسائل الإعلام.

*على جبر

ورغم أن الاهلي حصل على توقيع على جبر مدافع بيراميدز إلا أن الصفقة لم تُحسم رسمياً حتى الآن، حوتبحث الإدارة الحمراء على طريقة لحسم الصفقة رسمياً بعد الاتفاق على الصفقات التبادلية بين الناديين.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، لكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التى يحصل عليها لاعبو الفئة الأولى بالنادى.