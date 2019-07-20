شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يلتقى عمان اليوم فى نهائى دورة نيوم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم السبت، نظيره العمانى فى نهائى دورة مدينة نيوم الودية بالسعودية. وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعدما فاز أمس على نظيره السعودى 4 -2 فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات الدورة. Advertisements وأحرز أهداف منتخب مصر فى مباراة أمس مصطفى سمير "هدفين"، ومصطفى على وحسان محمد. وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية اكتسح منتخب الصين بسباعية نظيفة، فى افتتاح مشوار الفراعنة بدورة مدينة نيوم بالسعودية. ولعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التى تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.

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