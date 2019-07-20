شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية لرجال الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 29 يوليو الجارى بمشاركة مصر.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى قرعة منافسات البطولة بحضور مندوبى الدول المشاركة فى المنافسة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.