شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينفى البحث عن حارس مرمى جديد لخلافة عواد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، وجود مفاوضات من جانب ناديه مع حراس مرمى جدد لخلافة محمد عواد حارس مرمى الدراويش المنقطع عن المران بعد توقيعه للزمالك.
وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة، إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع حراس مرمى، لاسيما أن لديه أربعة حراس أكفاء هم محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب وكمال السيد ولا يحتاج للتعاقد مع حارس جديد.
وانقطع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى عن مران ناديه فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.
وطالب عواد إدارة ناديه بالموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى، إلا أن إدارة القلعة الصفراء رفضت تنفيذ مطالبه ووقعت عقوبات مالية عليه.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
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