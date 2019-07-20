شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أليو ديانج قاطرة وسط ملعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاطرة جديدة فى وسط ملعب الفريق الأحمر، هكذا وصف أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر الجديد، والذى زار التتش للمرة الأولى الخميس الماضى، حيث وصل اللاعب إلى القاهرة لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 6 مباريات فى دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2018 – 2019 صنع خلالها فرصة وحيدة بمعدل تمريرات 48 تمريرة خلال المباراة الواحدة بلغت دقتها 87% وله مراوغات ناجحة وفاز بـ23 التحامًا ثنائيًا بمعدل 3.8% خلال المباراة الواحدة وهو نفس معدل ارتكابه للأخطاء فى المباراة الواحدة.

ويستعرض الخليج 365 بعض اللقطات للاعب المالى فى الصور التالية:



ديانج مع المولودية



ديانج مع باص الاهلي



ديانج مع درع الدوري

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ديانج مع دولاب بطولات الاهلى



ديانج مع لوحة الشهداء



ديانج في الاهلي



ديانج لاعب المولودية السابق



ديانج مع منتخب بلاده



ديانج مع منتخب مالي



ديانج