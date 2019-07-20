شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب موقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، تأجيل الإعلان عن الصفقات الجديدة لنهاية مباراة الزمالك المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدورى العام.
ويرغب مجلس الإسماعيلى فى إسدال الستار على مباريات الموسم بأكمله للتفرغ للصفقات الجديدة وإعلان الراحلين عن الفريق، تمهيداً للتركيز فى الثلاث بطولات التى يشارك فيها الدراويش بالموسم الجديد وهى الدورى والكأس والبطولة العربية .
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب موقعة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.