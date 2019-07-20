شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول تدريب للإنتاج الحربى فى معسكر شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الإنتاج الحربى، فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للدخول فى معسكر مغلق هناك يستمر لمدة أسبوعين استعداداً للموسم الجديد.

ورفض مختار مختار، المدير الفنى للفريق، منح لاعبيه راحة فى أول أيام المعسكر، مفضلا إقامة مران مسائى فى السابعة مساءً، ومن المقرر أن يتدرب الإنتاج الحربى فى المعسكر على فترتين صباحاً ومساءً لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة لخوض مباريات ودية هناك جارى التنسيق بشأنها.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

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وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.