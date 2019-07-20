كيف تناولت صحف العالم تتويج الجزائر بكأس الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف العالمية الضوء على تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز الثمين الذي حققه "محاربي الصحراء" على منتخب السنغال بهدف دون رد.

المنتخب الجزائري نجح في تحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، في المقابل ظل رصيد المنتخب السنغالي خالي من الألقاب بعد محاولتين سابقتين خلال نسختي (2002 - 2019).

ويستعرض "يلا كورة" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف العالمية بعد تتويج الجزائر بكأس الأمم:

- الجزائر تعود بعد غياب

قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن المنتخب الجزائري عاد بعد غياب 29 عامًا لكي يتوج باللقب الأفريقي على أرض العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن الهداف بغداد بونجاح قاد بلاده لإحراز اللقب الثمين بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الثانية 72.

- ماني يفلت من العقوبة

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أفلت من العقوبة بعدما تعدى على سفيان فيجولي لاعب المنتخب الجزائري.

وأضافت الصحيفة أن ماني فشل في تنفيذ وعده للجماهير السنغالية بعدما خسر منتخب "أسود التيرانجا" اللقب القاري.

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- هداف العالم يقود الجزائر للتتويج

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على بغداد بونجاح نجم الجزائر والمحترف في صفوف السد القطري بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة.

وأضافت الصحيفة أن هداف العالم في 2018 برصيد 59 هدفًا منح بلاده البطولة بتسجيله هدف المباراة الوحيد بعد البداية بدقيقتين فقط.

- أسرع هدف في البطولة

صحيفة "ليكيب" الفرنسية سلطت الضوء أيضًا على هدف بغداد بونجاح والذي يُعد أسرع هدف في البطولة الأفريقية منذ انطلاقها.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هدف بونجاح جاء بعد 72 ثانية لتحقق الجزائر اللقب الأفريقي الثاني في تاريخها بعد نسخة 1990.

- ريبيري يشاهد تتويج الجزائر

صحيفة "بيلد" الألمانية أوضحت أن فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ السابق حرص على متابعة مباراة الجزائر والسنغال من المدرجات.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن حرص ريبيري جاء بسبب جذور زوجته وهيبة والتي تنتمي للأصول الجزائرية.

- تتويج بعد 29 عامًا

قالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن المنتخب الجزائري عاد من جديد على عرش الكرة الأفريقية بعد غياب استمر 29 عامًا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن المنتخب الجزائري نجح في الحفاظ على نظافة سجله من الهزائم بعد الفوز في جميع المباريات بداية من دور المجموعات مرورًا بالأدوار الأقصائية.