رياضة | العزف مستمر.. إبراهيموفيتش يسجل "الهاتريك" الثاني مع لوس أنجلوس جالاكسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العزف مستمر.. إبراهيموفيتش يسجل "الهاتريك" الثاني مع لوس أنجلوس جالاكسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثية (هاتريك) قاد بها لوس أنجليس جالاكسي إلى الفوز على لوس أنجليس إف.سي 3-2 اليوم السبت، ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتعد الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش (37 عاماً) منذ انتقاله للعب في الدوري الأمريكي، وقد سجل الأهداف الثلاثة لجالاكسي في مباراة "الديربي" اليوم في الدقائق الثامنة و56 و70، وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وهدف بقدمه اليمنى والآخر سجله بالرأس.

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أما هدفي لوس أنجليس إف.سي، فقد سجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الثالثة و90، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

ورفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجليس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.