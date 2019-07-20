رياضة | بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.

وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة واصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.

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وشارك رمضان صبحي بقوة في المباراة الودية أمام البلاستيك أمس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.