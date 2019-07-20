شكرا لقرائتكم خبر عن غموض «نيمار» يثير قلق برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسى، يجهز خطة خادعة لمسؤولى برشلونة الإسبانى بعدم الانتقال إلى صفوف البلوجرانا، بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن النادى الباريسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن نيمار يفاضل بين أربعة أندية فى محاولة للهروب من نادى باريس سان جرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهى ريال مدريد الإسبانى، يوفنتوس الإيطالى، بايرن ميونخ الألمانى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلى لا يزال يفضل العودة إلى صفوف نادى برشلونة، ولكنه يتخوف من تباطؤ مسؤولى البلوجرانا فى إنهاء الصفقة بشكل سريع خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وذكرت الصحيفة أن العائق الرئيسى الذى يقف فى طريق عودة نيمار إلى فريقه السابق برشلونة هو المال، إذ يطلب باريس سان جرمان ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترلينى لإنجاز صفقة تبادل جزئى.

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ونجح نيمار فى تسجل 34 هدفا وصنع 20 أخرى فى 37 مباراة من دورى الدرجة الأولى الفرنسى، حيث فاز بلقب الدورى الفرنسى، وثلاث كؤوس محلية وجائزة لاعب الدورى الفرنسى لعام 2017/2018.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية أن نيمار سانتوس، والد نيمار نجم باريس سان جرمان، سيجتمع بفابيو باراتيتشى، المدير الرياضى لنادى يوفنتوس، ومن المنتظر التطرق للحديث حول وضع نيمار مع الفريق الفرنسى الذى يرغب البرازيلى الرحيل عنه.

وأشارت تقارير إلى أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة الذى قضى 4 سنوات بين صفوفه لكن القيمة المالية تقف عائقا أمام ارتداء اللاعب القميص الأحمر والأزرق مرة أخرى.

ويسعى اللاعب إلى الهروب من ملعب «حديقة الأمراء» خلال الموسم الكروى الجديد، بسبب ضعف الدورى الفرنسى إلى جانب خلافاته مع العديد من اللاعبين أبرزهم الأوروجويانى إدينسون كافانى.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جرمان فى صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب فى العالم بعدما دفع النادى الفرنسى الشرط الجزائى الموجود فى عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.