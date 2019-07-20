شكرا لقرائتكم اجتماعات مكثفة داخل الأهلي لبحث الصفقات والانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادى الاهلي بقيادة الدكتور طه إسماعيل اليوم ،السبت جلسة خاصة مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق في حضور المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات، من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بسوق الانتقالات الصيفي الجاري.
وتبحث اللجنة آخر تطورات الصفقات التى يتفاوض معها النادي حالياً خاصة وأن هناك عدة لاعبين ينوى النادى حسم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة بعد حسم صفقتى المالى أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى.
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