شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الأندية بتسوية مديونياتهم للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات إلي أندية الدوري الممتاز يطلب فيها تسوية الديون المستحقة للجبلاية لديهم خلال العشرة أيام المقبلة وتحديدا قبل فتح باب القيد إستعداداً للدوري الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ حتى تتسني هذه الاندية من القيد ولا يتم منعها ، وطلب اتحاد الكرة خلال الخطابات التوجه الي الادارة المالية قبل قيد اللاعبين وتسوية الديون كشرط اساسي للقيد قبل الموسم الجديد، وخاصة اندية الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز الذين يشاركون في البطولات الافريقية سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية الافريقية .

كان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري ، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي ، الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري.

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