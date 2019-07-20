شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخطر أحداد بتأجيل الموافقة على إعارته للرجاء لنهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، إدارة النادى أنه يمتلك عرضًا من الرجاء المغربى لاستعارته لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن إدارة النادى الأبيض ستبحث عن تسويق أحداد فى الصيف بعد ضم مواطنه أشرف بن شرقى، من الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم قادمة.

فيما أبلغ مسئولو الزمالك أحداد أنه لا يوجد ما يمنع انتقاله إلى الرجاء المغربى، ولكن فى نهاية شهر يوليو الجارى بعد الانتهاء من مواجهات حسم بطولة الدورى الممتاز، حيث تم إغلاق ملف رحيل أى لاعب من المقيدين فى القائمة المحلية خلال الوقت الحالى، للتركيز فقط حول الهدف الرئيسى بالنادى وهو حصد درع الدورى الممتاز لهذا الموسم.

ويمتلك أحداد عرضين من الرجاء والوداد ويفاضل بينهما فى الوقت الحالى إلا أنه اقترب من صفوف الرجاء بعد مفاوضات الساعات الماضية على أن يتم حسم ذلك عقب انتهائه من التواجد مع فريقه من المباريات المتبقية للأبيض فى بطولة الدورى بداية من مواجهة الجونة التى ستقام غداً الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.