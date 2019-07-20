شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع اليوم مع إدارة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلي بقيادة الدكتور طه إسماعيل اليوم، السبت جلسة خاصة مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق في حضور المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات، من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بسوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وتبحث اللجنة آخر تطورات الصفقات التى يتفاوض معها النادي حالياً، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين ينوى النادى حسم تعاقدهم خلال الأيام المقبلة بعد حسم صفقتى المالى أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى.