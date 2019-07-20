شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعود إلى التدريبات استعدادًا للموسم الكروى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، السبت، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذللك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق.

كان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.

المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.