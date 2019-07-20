شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحتوى ثورة لاسارتى بسبب "تجاوزات" معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع الأورجوياتى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء الأزمة التى نشبت خلال معسكر الفريق مؤخراً فى أسبانيا بين الخواجة الإسبانى وبين سيد عب الحفيظ على خلفية غضب الأول من الأخير بسبب إهماله وعدم تركيزه بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بالمعسكر، الأمر الذى جعل الفريق لا يستفيد جيداً من المعسكر حسب رؤية المدير الفنى الذى هاجم مدير الكرة بشكل واضح وصريح بسبب سوء مستوى المعسكر وعدم رضاه عنه بشكل تام.



ويرغب الخطيب فى احتواء غضب لاسارتى بعدما اشتعلت الأزمة حتى بعد عودة الفريق من أسبانيا وفى هذا الشأن، فقد علمت ”الخليج 365” أن مارتن لاسارتى انتقد سيد عبد الحفيظ بقوة، بسبب تجاوزات المعسكر الإسبانى الذى خاض خلاله المارد الأحمر 3 مباريات وديه أمام أندية سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1/1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.

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وهاجم لاسارتى عبد الحفيظ، بسبب عدم استفادة الأهلى من معسكر إسبانيا بالشكل المطلوب لعدة أسباب منها تواضع الفرق التى واجهها هناك لدرجة أن الأحمر لم يستكمل آخر الوديات أمام فريق أوكام الإسبانى بسبب تواضع مستوى الفريق بشكل لافت للنظر، حيث أنهى لاسارتى المباراة فى الشوط الثانى وقرر خوض "تقسيمة" بين اللاعبين بعدما ثار فى وجه مدير الكرة.



وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن لاسارتى دخل فى مناقشة كلامية حادة مع سيد عبد الحفيظ خلال آخر وديات الأهلى بإسبانيا، وقال المدير الفنى لمدير الكرة: ما هذا الفريق الضعيف الذى نلعب معه.. نحن نستعد لأهم مباراتين فى الموسم أمام المقاولون والزمالك لحسم الدورى.. كان عليك أن تجتهد أكثر وتجهز فريق قوى نلعب معه حتى نستفيد فنيا قبل العودة للقاهرة.

وأكد المصدر أن لاسارتى إشتكى مدير الكرة لمحمود الخطيب لأن عبد الحفيظ اختار مدينة اليكانتى لإقامة المعسكر رغم أنها لا تصلح لأنها تزدحم بالسياح وساهمت فى تشتيت تركيز اللاعبين وأمام هذه الظروف قرر الخطيب عقد جلسة مع لاسارتى لتهدئته وإنهاء هذه الأزمة.