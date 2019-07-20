​الرئيس السنغالي يهنئ منتخب بلاده رغم خسارة كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - داكار - (أ ش أ):

هنأ الرئيس السنغالي ماكي سال لاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم أمام الجزائر في المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أقيمت على ستاد القاهرة الليلة الماضية .

وقال رئيس السنغال في رسالة بثتها وكالة الأنباء السنغالية الرسمية إن الأمة السنغالية "فخورة" بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على الرغم من الانتكاسة في النهائي.مضيفا :"الأمة السنغالية بأكملها فخورة بكم وتظهر دعمكم للمسابقات القادمة".

وعمت حالة من الحزن والغضب بين السنغاليين بعد خسارة النهائي الأفريقي، خاصة أنهم كانوا يعولون على فريقهم لتحقيق أول لقب أفريقي في تاريخ البلاد..ولقي شاب سنغالي مصرعه ، عقب اعلان الحكم نهاية المباراة التي خسرتها السنغال بهدف نظيف أمام المنتخب الجزائري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب ويدعى « انديول غي »، أحد سكان قرية « فيسيل امبادان »، التي تقع وسط السنغال لم يتحمل خسارة منتخب بلاده للقب الأفريقي وأصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.