المنتخب الجزائري يتوج بلقب أمم أفريقيا

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم، بلقب كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في استاد القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية.



وسجل المهاجم بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، الهدف الوحيد لمحاربي الصحراء، بعد مرور 79 ثانية من انطلاق المباراة، بعد كرة سددها وارتطمت بمدافع السنغال وسقطت من فوق الحارس في المرمى.



وحاول المنتخب الجزائري اضافة الهدف الثاني لكن مهاجمو الجزائر فشلو في التسجيل، بينما أنصفت تقنية الفيديو الجزائر من ضربة جزاء كان ستحتسب للسنغال.



ويعد هذا هو اللقب الثاني لمنتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا، حيث حققت الجزائر اللقب الأول في تاريخها في عام 1990 بقيادة الأسطورة رابح ماجر.



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