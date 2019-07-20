رياضة | زيدان يستقر على خط هجومه الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على خط هجومه الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على خط هجومه في الموسم المقبل وفي البداية لن يكون هناك مهاجمين معا بنزيما ويوفيتش.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان استقر على أن يكون فينيسيوس على اليمين وهازارد على اليسار وبنزيما في العمق والبدلاء سيكون في هذه المراكز جاريث بيل ويوفيتش وأسينسيو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس سيعمل على شغل الجانب الأيمن لأن الأيسر سيشغله البلجيكي هازارد أما مشاركة بنزيما لا جدال فيها بالنسبة لزيدان.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك نقطة إيجابية وهي أن زيدان سيكون له دكة بدلاء قوية من جديد والتي كانت غير متواجدة في الموسم الماضي ويكفي أن بيل ويوفيتش سيكونان جاهزين في أي وقت.