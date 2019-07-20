رياضة | هل يستمر إيسكو مع ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستمر إيسكو مع ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو يتطلع لتعويض الموسم الماضي السئ عن طريق العودة إلى لياقتة الكاملة وافضل مستوى في الجولة التحضيرية للملكي وأن النتائج كانت واضحة.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أنه منذ انضمام إيسكو إلى زملائه في ريال مدريد في وقت متأخر الأحد الماضي عقب ولادة ابنه ثيو لم يستغرق الأمر سوى القليل من الوقت لرؤية إيسكو مختلفًا عن الموسم الماضي، حيث يبدو بالفعل أنه في حالة أفضل وهو الأمر الذي أثار تساؤلات في الموسم الأخير.



وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الحصة التدريبية المفتوحة في مونتريال أظهرت أن إيسكو مستعد للقتال على مركزه بالإضافة إلى المستوى الفني الذي يمتلكه دائمًا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه بعد تهميشه من سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للميرينجي في الموسم الماضي كانت عودة زيدان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لإيسكو، حيث ستتاح له الفرصة للمشاركة أساسيًا في الفريق الأول وهي فرصة لا يريد إيسكو إهدارها.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو لا يزال ضمن قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الذين يمكنهم الرحيل قبل الموعد النهائي للانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل وهذا كان عامل آخر في تحول إيسكو هذا الصيف، حيث يدرك اللاعب تمامًا أن زيدان يقدر جودته بالإضافة إلى الجهد الشاق الذي يقدمه.