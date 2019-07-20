رياضة | لعنة حامل اللقب تتواصل في "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة حامل اللقب تتواصل في "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، بعدما نجح المنتخب الجزائري في حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على نظيره السنغالي بهدف نظيف.

وشهدت البطولة إصابة حامل اللقب بلعنة الفوز بالبطولة، ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللعنات التي أصابت المتوجون بلقب كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

بطولة 1970: شهدت البطولة خروج حامل لقب نسخة 1968 الكونغو الديمقراطية من الدور الأول متذيلاً للمجموعة، التي كانت تقام بمشاركة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين، حيث ودع المنتخب الكونغولي البطولة بعدما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، ليتوج بها في النهاية منتخب السودان.

بطولة 1972: وفي النسخة التالية ودع أيضًا حامل لقب نسخة 1970 المنتخب السوداني من الدور الأول، بعدما حصل على المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، في البطولة التي توج بلقبها منتخب الكونغو.

بطولة 1976: ودع منتخب الكونغو الديمقراطية حامل لقب نسخة 1974، بعدما تذيل أيضًا المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، والتي توج بلقبها المنتخب المغربي في النهاية.

بطولة 1980: أُقصي المنتخب الغاني حامل لقب نسخة 1978من البطولة مبكرًا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني، وتوج المنتخب النيجيري باللقب في النهاية.

بطولة 1982: خرج المنتخب النيجيري حامل نسخة 1980 مبكرًا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، وتوج المنتخب الغاني باللقب في النهاية.

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بطولة 1984: عانى المنتخب الغاني من لعنة حامل اللقب، ليودع المسابقة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، في النسخة التي توج بها المنتخب الكاميروني.

بطولة 1988: فاجئ المنتخب المصري حامل لقب نسخة 1986 البطولة مبكرًا، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في النسخة التي توج بها في النهاية المنتخب الكاميروني.

بطولة 1990: واصل حامل اللقب لعنة الخروج من دور المجموعات، بعدما احتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ليتوج المنتخب الجزائري بالبطولة.

بطولة 1992: وتغيير نظام البطولة في تلك النسخة بمشاركة 12 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، والتي توج بها منتخب كوت ديفوار، ولكن معاناة صاحب اللقب تواصلت أيضًا بعدما فشل المنتخب الجزائري في التأهل بعدما تذيل المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة فقط.

بطولة 2013: في نظام البطولة الجديد بمشاركة 16 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات، ودع منتخب زامبيا حامل لقب نسخة 2012، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وتوج منتخب نيجيريا بلقبها في النهاية.

بطولة 2017: واصل منتخب كوت ديفوار حامل لقب نسخة 2015 سلسلة لعنات خروج المتوج بالبطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، والتي توج المنتخب الكاميروني بلقبها في النهاية.

بطولة 2019: ورغم تغيير نظام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمين على 6 مجموعات على أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني، وأفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث، وغادر المنتخب الكاميروني حامل اللقب البطولة التي أنتهت منافساتها مساء الجمعة، بعد خسارته أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16.

فهل سيصاب المنتخب الجزائري بتلك اللعنة في النسخة المقبلة عام 2021 أم سينجح في العبور للأدوار المتقدمة والمنافسة على لقبه؟