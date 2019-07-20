شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يضع اللمسات الاخيرة لمعسكر الفريق فى الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، اليوم السبت الرتوش الاخيرة على ملامح معسكر الفريق فى الاسماعيلية والذى ينطلق غداً الاحد .

وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الجارى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر .

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وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.