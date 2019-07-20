شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بلاسارتي لإنهاء أزمة سيد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع الأورجوياتي مارتن لاسارتي المدير الفني الفريق للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء الأزمة التى نشبت خلال معسكر الفريق مؤخراً في أسبانيا بين الخواجة الإسباني وبين سيد عب الحفيظ على خلفية غضب الأول من الأخير بسبب إهماله وعدم تركيزه بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بالمعسكر الأمر الذى جعل الفريق لا يستفيد جيداً من المعسكر حسب رؤية المدير الفني الذى هاجم مدير الكرة بشكل واضح وصريح بسبب سوء مستوى المعسكر وعدم رضاه عنه بشكل تام.

ويرغب الخطيب في إحتواء غضب لاسارتي بعدما إشتعلت الأزمة حتى بعد عودة الفريق من أسبانيا وفي هذا الشأن ، فقد علمت "اليوم السابع" أن مارتن لاسارتي إنتقد سيد عبد الحفيظ بقوة بسبب تجاوزات المعسكر الأسباني الذى خاض خلاله المارد الأحمر 3 مباريات وديه امام أندية سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1/1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى .

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وهاجم لاسارتي عبد الحفيظ بسبب عدم استفادة الأهلي من معسكر أسبانيا بالشكل المطلوب لعدة أسباب منها تواضع الفرق التي واجهها هناك لدرجة أن الأحمر لم يستكمل آخر الوديات أمام فريق أوكام الإسباني بسبب تواضع مستوي الفريق بشكل لافت للنظر، حيث انهي لاسارتي المباراة في الشوط الثاني وقرر خوض "تقسيمة" بين اللاعبين بعدما ثار في وجه مدير الكرة.

وقال مصدر أن لاسارتي دخل في مناقشة كلامية حادة مع سيد عبد الحفيظ خلال آخر وديات الأهلي بإسبانيا، وقال المدير الفني لمدير الكرة: ما هذا الفريق الضعيف الذي نلعب معه.. نحن نستعد لأهم مباراتين في الموسم أمام المقاولون والزمالك لحسم الدورى.. كان عليك أن تجتهد أكثر وتجهز فريق قوى نلعب معه حتى نستفيد فنيا قبل العودة للقاهرة.

وأكد المصدر أن لاسارتي إشتكى مدير الكرة لمحمود الخطيب لأن عبد الحفيظ اختار مدينة اليكانتي لإقامة المعسكر رغم أنها لا تصلح لأنها تزدحم بالسياح وساهمت في تشتيت تركيز اللاعبين وأمام هذه الظروف قرر الخطيب عقد جلسة مع لاسارتي لتهئدته وإنهاء هذه الأزمة.