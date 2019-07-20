حقيقة انتقال طارق حامد لإتحاد جدة السعودي مقابل 4 مليون دولار

حصل طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على موافقة من مسئولى النادى، برحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالى، وبدء تجربة الاحتراف من خلال انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى.

وتحدث "حامد" مع خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، وشرح له ظروف وملابسات تمسكه بالعرض السعودى، وأنه يريد تأمين مستقبله دون الدخول فى مشكلات مع النادى، مشدداً على أنه يحترم مجلس الزمالك كثيراً، ولا يريد افتعال أزمات مع أى شخص، وأنه تحت أمر النادى فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى وبعدها سيرحل إلى السعودية.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن العرض الذى وصل لطارق حامد لاعب وسط الفريق بشكل رسمى من اتحاد جدة السعودى يتضمن ترك مسئولى النادى السعودى تحديد القيمة المالية الخاصة بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى لمسئولى النادى الأبيض.

أوضح نفس المصدر ذاته إن عرض اتحاد جدة لمسئولى الزمالك الذى يتراوح من مليون إلى 2 مليون دولار لاستعارة طارق حامد مع وجود بند بأحقية الشراء لخدمات اللاعب لم يتضمن القيمة المالية الخاصة بذلك الأمر حيث تركه مسئولى النادى السعودى لنظرائهم فى الزمالك من أجل تحديد تلك القيمة وحسمها من خلال المفاوضات.

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وترفض جماهير الزمالك رحيل طارق حامد نهائيا خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لكونه عنصرا أساسيا بالقلعة البيضاء، ودشنت الجماهير البيضاء هاشتاج بعنوان "طارق حامد مش للبيع" فور وصول العرض السعودى للاعب القلعة البيضاء.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن طارق حامد سينتقل لاتحاد جدة مقابل بـ4 ملايين دولار"على سبيل الإعارة بالموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادي الزمالك وافقت على إعارة طارق حامد إلى الاتحاد لمدة موسم واحد، بعد رفع النادي السعودي عرضه إلى أربعة ملايين دولار (حوالي 70 مليون جنيه مصري).