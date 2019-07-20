شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء شقيقة سمير عدلى بمسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام عقب صلاة المغرب اليوم، السبت،عزاء شقيقة سمير عدلى المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

كانت الراحلة منى عدلى شقيقة سمير عدلى وزوجة الموسيقار محمد أمين قد توفيت أمس ويُقام العزاء اليوم بمسجد آل رشدان.

يذكر أن سمير عدلى يمتلك تاريخا حافلا فى العمل الإدارى، حيث عمل كمدير للمنتخب فى عهد الراحل محمود الجوهرى، كما عمل أيضًا مع حسن شحاتة وشارك فى إنجازات المنتخب أعوام 2006 و2008 و2010.

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