رياضة | حصاد البطولة.. لعنة الصدارة أطاحت بكبار القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد البطولة.. لعنة الصدارة أطاحت بكبار القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء يوم الجمعة، على منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، بعدما نجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد "القاهرة".

وشهدت البطولة أصابة لعنة الصدارة لخروج منتخبات كبار القارة السمراء المتصدرة لمجموعاتها مبكرًا، باستثناء ناجي وحيد من الكبار ومفاجأة من الوافد الجديد، ويعرضها لكم "الخليج 365 الرياضي" كالتالي:

مصر : ويعد المنتخب المصري أحد أكبر المفاجأت في البطولة، فبالرغم من استضافة المنتخب الوطني للبطولة على أرضه ووسط جماهيره، وتصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، إلا أنه خيب آمال جماهيره في دور الـ 16 بعد الخسارة المفاجأة في الدقائق الأخيرة أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

المغرب: كان صاحب أولى المفاجأت في البطولة فبالرغم من تصدره المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وترشيحه من قبل الجميع للمباراة النهائية، إلا أنه غادر البطولة من دور الـ 16، بعد خسارته أمام نظيره منتخب بنين بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

مالي: تربع المنتخب المالي على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليصطدم بمنتخب كوت ديفوار العنيد في دور الـ 16، لينهي المنتخب الإيفواري المباراة لصالحه بنتيجة هدف دون رد.

غانا: تصدر المنتخب الغاني المجموعة السادسة بصعوبة برصيد 5 نقاط، ولكنه تعرض للخسارة في دور الـ 16 أمام نظيره التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

مدغشقر: قدم الوافد الجديد أكبر المفاجأت في البطولة فبالرغم من مشاركته للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية إلا أنه نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل سلسلة تألقه بالبطولة بتخطي عقبة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بركلات الترجيح برصيد 4/2، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، لتنتهي رحلته في البطولة بدور الثمانية بخسارة ثقيلة أمام نظيره التونسي بثلاثية نظيفة.

الجزائر: وكان المنتخب الجزائري هو الناجي الوحيد من كبار القارة المتصدر لمجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط بأداء أبهر الجميع رشحه للفوز باللقب.

وفي دور الـ 16، تأهل محاربي الصحراء لدور الثمانية بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره منتخب غينيا، وفي الدور ربع النهائي تخطى عقبة نظيره الإيفواري بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وفي الدور نصف النهائي، تغلب محاربي الصحراء على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، أحرزه رياض محرز من ركلة حرة ثابتة في الوثت بدل الضائع، وفي المباراة النهائية نجح في التتويج باللقب على حساب نظيره السنغالي بهدف نظيف، ليحقق اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.أسدل الستار مساء يوم الجمعة، على منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، بعدما نجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد "القاهرة".

وشهدت البطولة أصابة لعنة الصدارة لخروج منتخبات كبار القارة السمراء المتصدرة لمجموعاتها مبكرًا، باستثناء ناجي وحيد من الكبار ومفاجأة من الوافد الجديد، ويعرضها لكم "الخليج 365 الرياضي" كالتالي:

مصر

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ويعد المنتخب المصري أحد أكبر المفاجأت في البطولة، فبالرغم من استضافة المنتخب الوطني للبطولة على أرضه ووسط جماهيره، وتصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، إلا أنه خيب آمال جماهيره في دور الـ 16 بعد الخسارة المفاجأة في الدقائق الأخيرة أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

المغرب

كان صاحب أولى المفاجأت في البطولة فبالرغم من تصدره المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وترشيحه من قبل الجميع للمباراة النهائية، إلا أنه غادر البطولة من دور الـ 16، بعد خسارته أمام نظيره منتخب بنين بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

مالي

تربع المنتخب المالي على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليصطدم بمنتخب كوت ديفوار العنيد في دور الـ 16، لينهي المنتخب الإيفواري المباراة لصالحه بنتيجة هدف دون رد.

غانا

تصدر المنتخب الغاني المجموعة السادسة بصعوبة برصيد 5 نقاط، ولكنه تعرض للخسارة في دور الـ 16 أمام نظيره التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

مدغشقر

قدم الوافد الجديد أكبر المفاجأت في البطولة فبالرغم من مشاركته للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية إلا أنه نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل سلسلة تألقه بالبطولة بتخطي عقبة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بركلات الترجيح برصيد 4/2، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، لتنتهي رحلته في البطولة بدور الثمانية بخسارة ثقيلة أمام نظيره التونسي بثلاثية نظيفة.

الجزائر: وكان المنتخب الجزائري هو الناجي الوحيد من كبار القارة المتصدر لمجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط بأداء أبهر الجميع رشحه للفوز باللقب.

وفي دور الـ 16، تأهل محاربي الصحراء لدور الثمانية بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره منتخب غينيا، وفي الدور ربع النهائي تخطى عقبة نظيره الإيفواري بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد التعادل بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وفي الدور نصف النهائي، تغلب محاربي الصحراء على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، أحرزه رياض محرز من ركلة حرة ثابتة في الوثت بدل الضائع، وفي المباراة النهائية نجح في التتويج باللقب على حساب نظيره السنغالي بهدف نظيف، ليحقق اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.