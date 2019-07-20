الان تتابع السهلاوي يرفض عروضاً محليه وأندية خليجية تطلب وده والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب:
علمت “الخليج 365” من مصادرها بأن محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر الذي أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم الماضي بعد تحقيق فريقه لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تلقى عدة عروض من أندية محلية لكنه رفض بعضها ويدرس بقية العروض والتي من ضمنها أحد الأندية الكبيرة التي نافست على بطولة الدوري الموسم الماضي.
وعلى الصعيد الخليجي تلقى السهلاوي عرضين من نادي الجزيرة و الوحدة الاماراتي.
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