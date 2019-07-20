شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التصفية النهائية لاختبارات الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم السبت، التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ بإختبارات النادي الاهلي وتبدأ الأختبارات اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً، وسيتم خلالها انتقاء أفضل العناصر من بين اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم فى اختبارات اليوم وأمس الاربعاء.

وتستكمل اختبارات الناشئين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجاري، بالنسبة لمواليد 2003-2004-2005، علي أن يخصص الأربعاء والخميس المقبلين 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة