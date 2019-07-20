ناو: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الألماني مباراة ودية بدون صلاح وماني

نال ليفربول هزيمة أولى خلال مبارياته الأستعدادية للموسم الجديد بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، ضمن مباريات الفريق التأهيلية للموسم الجديد في غياب أكبر نجوم الفريق مثل ساديو ماني ومحمد صلاح، وفي حضور مجموعة من الشباب.

يدخل ليفربول مباراته الودية اليوم أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدون النجم المصري محمد صلاح والسنغال ساديو ماني، وهي مباراة سيحاول من خلالها يورغن كلوب المدير الفني للريدز استعادة اللياقة البدنية للاعبين بعد الراحة التي تحصلوا عليها عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

بغننج ليفربول مبارياته الأستعدادية للموسم الجديد، وهدفه هو تأهيل العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الموسم الماضي مثل تشامبرلين العائد من الأصابة، وتجهيز مجموعة من شبان النادي لمواجهة ألتزامات الفريق الكبيرة خلال الموسم الجديد محلياً وقارياً.

ملخص مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند