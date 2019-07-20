ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية استعدادات الريدز للموسم الجديد

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند الودية، خسر ليفربول مواجهته ضد بروسيا دورتموند ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة غاب عنها النجمين محمد صلاح وساديو ماني وجرت فجر ايوم السبت في أطار جولة بطل أوروبا الأستعدادية للموسم الجديد.

بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، يعود ليفربول ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد بجولة من اللقاء الودية الهامة، حيث يلتقي اليوم بوروسيا دورتموند الألماني في الثانية فجر اليوم السبت.

أعتبر المدير الفني الألماني يورغن كلوب أن مواجهة فريقه السابق في ودية اليوم هي أختبار حقيقي قبل بداية الموسم الجديد، ويغيب عن تشكيلة ليفربول اليوم أمام دورتموند النجم المصري محمد صلاخ وساديو ماني للراحة بعد بمشاركتهم مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الأفريقية التي توج المنتخب الجزائري بلقبها اليوم.

ولم يقم فريق ليفربول بأي تعاقدات جديدة مميزة خلال الصيف الحالي، وصرح يورغن كلوب أنه يثق في المجموعة التي قادها للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ونجحت أدارة ليفربول في الحفاظ على قوام الفريق بعد موسم رائع.