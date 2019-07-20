أستون فيلا الإنجليزي يضم"تريزيجية" مقابل 11 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية تركية، أن صفقة الدولي المصري محمود تريزيجيه، كلفت خزائن نادي أستون فيلا مبلغ 11 مليون يورو، وذلك بعد أن وقع على عقود انتقاله للفريق الإنجليزي.

وذكرت شبكة TRT التركية أن نادي قاسم باشا حدد مبلغ 11 مليون يورو للإستغناء عن لاعبه، وقد وافق أستون فيلا على دفع المبلغ والتعاقد معه.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

Advertisements

يتفوق نادي أستون فيلا على صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي الذى كان قد دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.