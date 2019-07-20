شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُمهل الأندية 10 أيام لتسوية الديون قبل فتح باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الدورى الممتاز يطلب فيها تسوية الديون المستحقة للجبلاية لديهم خلال العشرة أيام المقبلة، وتحديدا قبل فتح باب القيد استعداداً للدورى الجديد 2019 - 2020، حتى يتسنى لهذه الأندية القيد ولا يتم منعها، وطلب اتحاد الكرة خلال الخطابات التوجه إلى الإدارة المالية قبل قيد اللاعبين وتسوية الديون كشرط أساسى للقيد قبل الموسم الجديد، خاصة أندية الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز الذين يشاركون فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو الجارى، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى: الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو، وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصرى.

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