شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق التصفية النهائية لاختبارات الناشئين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ باختبارات النادى الأهلى، وتبدأ الاختبارات اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً، وسيتم خلالها انتقاء أفضل العناصر من بين اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم فى اختبارات الأربعاء والخميس الماضيين.

وتستكمل اختبارات الناشئين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجارى، بالنسبة لمواليد 2003-2004-2005، على أن يخصص الأربعاء والخميس المقبلين 24-25 يوليو الجارى موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.