سجل المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا على مر التاريخ.. اللقب الثانى للمحاربين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بتتويج المنتخب الجزائرى باللقب، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ليحصد محاربى الصحراء اللقب الأفريقى الثانى فى تاريخهم، حيث كان أول لقب فى عام 1990 كما يعد المنتخب الجزائرى هو البطل رقم 15 فى تاريخ الكان.

وتعد مصر صاحبة الرقم القياسى فى عدد التتويج 7 ومن بعده الكاميرون 5 ثم غانا 4 .

ويأتى سجل الشرف للمنتخبات المتوجة بلقب الكان كالتالى :