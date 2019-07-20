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سجل المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا على مر التاريخ.. اللقب الثانى للمحاربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بتتويج المنتخب الجزائرى باللقب، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ليحصد محاربى الصحراء اللقب الأفريقى الثانى فى تاريخهم، حيث كان أول لقب فى عام 1990 كما يعد المنتخب الجزائرى هو البطل رقم 15 فى تاريخ الكان.

 

وتعد مصر صاحبة الرقم القياسى فى عدد التتويج 7 ومن بعده الكاميرون 5 ثم غانا 4 .

ويأتى سجل الشرف للمنتخبات المتوجة بلقب الكان كالتالى : 

 

1957 مصر

 

1959 مصر 

 

1962 إثيوبيا 

 

1963 غانا 

 

1965 غانا 

 

1968 الكونغو كينشاسا 

 

1970 السودان 

 

1972 الكونغو 

 

1974 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

1976 المغرب 

 

1978 غانا 

 

1980 نيجيريا 

 

1982 غانا 

 

1984 الكاميرون 

 

1986 مصر 

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1988 الكاميرون 

 

1990 الجزائر 

 

1992 كوت ديفوار 

 

1994 نيجيريا

 

1996 جنوب أفريقيا 

 

1998 مصر 

 

2000 الكاميرون 

 

2002 الكاميرون

 

2004 تونس 

 

2006 مصر

 

2008 مصر 

 

2010 مصر

 

2012 زامبيا 

 

2013 نيجيريا 

 

2015 كوت ديفوار 

 

2017 الكاميرون 

 

2019 الجزائر 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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