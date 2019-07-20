سجل المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا على مر التاريخ.. اللقب الثانى للمحاربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بتتويج المنتخب الجزائرى باللقب، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ليحصد محاربى الصحراء اللقب الأفريقى الثانى فى تاريخهم، حيث كان أول لقب فى عام 1990 كما يعد المنتخب الجزائرى هو البطل رقم 15 فى تاريخ الكان.
وتعد مصر صاحبة الرقم القياسى فى عدد التتويج 7 ومن بعده الكاميرون 5 ثم غانا 4 .
ويأتى سجل الشرف للمنتخبات المتوجة بلقب الكان كالتالى :
1957 مصر
1959 مصر
1962 إثيوبيا
1963 غانا
1965 غانا
1968 الكونغو كينشاسا
1970 السودان
1972 الكونغو
1974 جمهورية الكونغو الديمقراطية
1976 المغرب
1978 غانا
1980 نيجيريا
1982 غانا
1984 الكاميرون
1986 مصر
1988 الكاميرون
1990 الجزائر
1992 كوت ديفوار
1994 نيجيريا
1996 جنوب أفريقيا
1998 مصر
2000 الكاميرون
2002 الكاميرون
2004 تونس
2006 مصر
2008 مصر
2010 مصر
2012 زامبيا
2013 نيجيريا
2015 كوت ديفوار
2017 الكاميرون
2019 الجزائر
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