ملف الجمعة.. تصريح مثير للجدل من بلماضي.. ونجم الجزائر يوجه ضربة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019.
تهكم على الأهلي ومهاجمة كهربا ومصير الحراسة.. 6 رسائل نارية لأمير مرتضى
الأهلي يعلن جاهزية رمضان لمواجهة المقاولون
الخليج 365 يوضح .. هل يمكن لرئيس الكاف نقل المقر من مصر؟
"لن يستدرجنا أحد".. الأهلي يرد على "قنبلة" رئيس الزمالك
تقارير: تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادٍ أوروبي
اتحاد الكرة يحدد الموقف القانوني لرمضان صبحي من استكمال الموسم مع الأهلي
تقارير: سانت إتيان ينافس أستون فيلا لضم تريزيجيه
تقارير: ليفربول وضع خطة "مالية" لابعاد صلاح عن الريال
حسن شحاتة يعلق على طرح اسمه لتولي تدريب منتخب مصر
الأهلي يمطر شباك البلاستيك برباعية في البروفة الأخيرة قبل العودة للدوري
النقاز وفرجاني وبوطيب على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الجونة
أبو تريكة: القاهرة تحولت لعاصمة الجزائر فى ليلة "الوحدة العربية"
بلماضي يطلق تصريحًا جديدًا مثيرًا للجدل بشأن الجماهير المصرية
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