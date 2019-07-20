صور- مشجعو منتخب الجزائر في القاهرة.. احتفال حتى مطلع الفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- عبدالله عويس:
أمام ستاد القاهرة، رفعوا الأعلام، وضربوا الدفوف، وانطلقوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لثاني مرة في تاريخهم، كانت الأولى في 1990 على أرض الجزائر، وهذه المرة على أرض مصر.
رجال الأمن وأفراد المرور يحاولون السيطرة على المشجعين تفاديا لتوقف الطرق الرئيسية، بينما اتجه مشجعون إلى أتوبيساتهم ومنها إلى المطار، وظل آخرون في الشارع، في احتفال حتى مطلع الفجر.
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