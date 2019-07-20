رياضة | حارس الجزائر لـ "الخليج 365 الرياضي": دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه بعد الفوز بكأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الجزائر لـ "الخليج 365 الرياضي": دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه بعد الفوز بكأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عز الدين دوخة حارس مرمى منتخب الجزائر ونادى أحد السعودى، عن سعادته البالغة بعد فوز الخضر على منتخب السنغال بهدف والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والذى أقيم فى مصر.

وقال عز الدين دوخة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي" :شعورى لا يوصف بعد الفوز اليوم على منتخب السنغال، والحمدلله على التتويج بالنجمة الثانية فى تاريخ الجزائر والتى جائت بعد غياب 30 سنة، دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه ".

وأضاف :" أشكر مصر على التنظيم الرائع للبطولة وأشكر الجماهير المصرية على المساندة لنا وأشكر الجماهير الجزائرية بشكل خاص على مساندتها ودعمها لنا والحمدلله ".

ويذكر إن الجزائر فازت بهدف دون رد على منتخب السنغال أحرزه اللاعب بغداد بونجاح فى الدقيقة الأولى، ليتوج محاربو الصحراء باللقب الثانى فى تاريخهم بعد التتويج عام 1990.