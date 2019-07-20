رياضة | بلماضي يكشف تراجع مستوى منتخب الجزائر في النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي يكشف تراجع مستوى منتخب الجزائر في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر السبب وراء ظهور محاربو الصحراء بمستوى متواضع في مباراة اليوم رغم تتويجه بلقب إفريقيا.



وأضاف في المؤتمر الصحفي :"لأن واجهنا فريق صعب للغاية، وكنا نريد الفوز بالمباراة".

وتابع "في مجمل المباراة والأداء الذي ظهرنا عليه في المباريات المقبلة، كنا جيدين لقد كان لدينا مباراة مهمة اليوم وأمام منافس صعب".